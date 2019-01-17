Kazakistan'da Helikopter Kazası: 1 Ölü
1 saat önce
Kazakistan'ın Almatı kentinde helikopter düştü, pilot hayatını kaybetti.
Kazakistan
'ın Almatı
kentinde helikopter düştü, pilot hayatını kaybetti.
Kazakistan İçişleri Bakanlığı
Olağanüstü Durumlar Komitesi Temsilcisi Nursultan Nurahmetov, yaptığı açıklamada, yerel saatle 16.05'te Sky Service adlı bir özel firmaya ait Eurocopter 130 tipi helikopterin Almatı'daki "Alatau" sanatoryumunun bulunduğu alana düştüğünü belirtti.
Nurahmetov, kazadan yaralı kurtarılan pilotun hastaneye götürülürken ambulansta yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Kaza nedenine ilişkin bilgi verilmedi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:11 Kaynak: AA
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