Son Dakika Haberleri: Kazakistan'da Helikopter Kazası: 1 Ölü

Kazakistan'da Helikopter Kazası: 1 Ölü

1 saat önce

Kazakistan'ın Almatı kentinde helikopter düştü, pilot hayatını kaybetti.

Kazakistan'da Helikopter Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Kazakistan'ın Almatı kentinde helikopter düştü, pilot hayatını kaybetti.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı Olağanüstü Durumlar Komitesi Temsilcisi Nursultan Nurahmetov, yaptığı açıklamada, yerel saatle 16.05'te Sky Service adlı bir özel firmaya ait Eurocopter 130 tipi helikopterin Almatı'daki "Alatau" sanatoryumunun bulunduğu alana düştüğünü belirtti.

Nurahmetov, kazadan yaralı kurtarılan pilotun hastaneye götürülürken ambulansta yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Kaza nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:11 Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Pilot, Almatı, Kazakistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İstanbul'da 11 Katlı Binada Yangın Paniği! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi Hatay'da sel alarmı! Havaalanı Araç Trafiğine Kapandı

MHP Lideri Devlet Bahçeli '10 Years Challenge' Akımına Katıldı Kadın İzleyicinin, 80 Yaşındaki Kocasıyla İlgili İtirafı Sunucuyu Şaşkına Çevirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 17:05:14. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazakistan'da Helikopter Kazası: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]