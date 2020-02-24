Kazakistan'da Hocalı Katliamı kurbanları anıldı - Son Dakika
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Kazakistan'da Hocalı Katliamı kurbanları anıldı

14 dakika önce

NUR Kazakistan'da Hocalı Katliamı'nın 28. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Kazakistan'da Hocalı Katliamı kurbanları anıldı, System.String[]

NUR Kazakistan'da Hocalı Katliamı'nın 28. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Azerbaycan'ın Nur Sultan Büyükelçiliğince Lev Gumilev Avrasya Milli Üniversitesinde düzenlenen programa, Azerbaycan Büyükelçisi Raşad Mamadov, akademisyenler, öğrenciler ve Kazakistan'da yaşayan Azerbaycanlılar da katıldı.

Büyükelçi Mamadov, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin amacının insanlık için utanç olan katliamlar hakkında toplumu bilgilendirmek, bu tür olayların tekrar etmesinin önlenmesi ve insanları barışa çağırmak olduğunu belirtti.

Ermeni askeri güçlerince yapılan Hocalı soykırımının insanların kalplerinde yaralar bıraktığına dikkati çeken Mamadov, "Bu tür şiddetin tezahürünü önlemek için kendi tarihimizi ve kardeş halkların tarihini bilmeliyiz." dedi.

Mamadov, halklar arasında barış ve dayanışmanın yetersiz olduğu bir dünyada tolerans ve çok kültürlüğünün güçlendirilmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Azerbaycan, Kazakistan, Avrasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:04 Kaynak: AA
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