Kazakistan'da Hocalı Katliamı'nın kurbanları anıldı - Son Dakika
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Kazakistan'da Hocalı Katliamı'nın kurbanları anıldı

25.02.2022 16:40
Kazakistan'da Hocalı Katliamı'nın kurbanları anıldı

Kazakistan'da Hocalı Katliamı'nın 30. yılında anma töreni düzenlendi.

Kazakistan'da Hocalı Katliamı'nın 30. yılında anma töreni düzenlendi.

Azerbaycan'ın Nur Sultan Büyükelçiliği ve Uluslararası Türk Akademisi iş birliğinde düzenlenen törene, büyükelçiler, uluslararası kuruluşların temsilcileri, diplomatlar, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Hocalı Katliamı kurbanlarının anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Azerbaycan'ın Nur Sultan Büyükelçisi Agalar Atamoglanov, konuşmasına Hocalı Katliamı acısını paylaşmaya gelen misafirlere teşekkür ederek başladı.

Atamoglanov, Azerbaycan tarihinin en korkunç sayfası olarak nitelendirdiği Hocalı Katliamı'nın üzerinden 30 yıl geçtiğini belirterek, "Bu kadar zaman geçmesine rağmen 25-26 Şubat 1992 gecesi olanlardan bahsetmek hala acı verici." dedi.

Söz konusu gecede 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşının katledildiğini hatırlatan Atamoglanov, "Hocalı Katliamı kurbanlarını bu yıl bambaşka bir duyguyla anıyoruz. Ermenistan'ın provokasyonlarına ve askeri saldırganlığına karşı başlatılan Vatanseverlik Savaşı sonucunda BM Güvenlik Konseyi kararları yerine getirilmiş ve tarihi adalet yeniden sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Tören, Hocalı Katliamı'ndan fotoğraf karelerinin yer aldığı sergi ile sona erdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazakistan'da Hocalı Katliamı'nın kurbanları anıldı - Son Dakika


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