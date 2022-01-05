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Kazakistan'da, hükümet istifa etti, sular durulmadıProtestocular hükümet binasını bastı, belediye binasını ateşe verdi - Son Dakika

Kazakistan'da, hükümet istifa etti, sular durulmadıProtestocular hükümet binasını bastı, belediye binasını ateşe verdi

05.01.2022 14:42

- Kazakistan'da, hükümet istifa etti, sular durulmadı Protestocular hükümet binasını bastı, belediye binasını ateşe verdi Kazakistan'da istifa eden hükümet sonrasında da eylemlerini sürdüren protestocular, Aktobe'de hükümet binasına baskın düzenledi ve Almatı'da belediye binasını ateşe verdi.

- Kazakistan'da, hükümet istifa etti, sular durulmadı

Protestocular hükümet binasını bastı, belediye binasını ateşe verdi

NURSULTAN - Kazakistan'da istifa eden hükümet sonrasında da eylemlerini sürdüren protestocular, Aktobe'de hükümet binasına baskın düzenledi ve Almatı'da belediye binasını ateşe verdi.

Kazakistan'da 3 gündür devam eden akaryakıt protestolarında gerginlik devam ediyor. Ülkenin çeşitli kentlerinde devam eden protestolarda, göstericiler Almatı'daki belediye binasını ateşe verdi ve Aktobe'de bulunan hükümet binasına da baskın düzenledi. Binden fazla protestocuya müdahale eden polis ekipleri, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı.

Hükümet istifa etti

Kazakistan'da hükümetin sıvılaştırılmış petrol gazı fiyatlarına zam yapmasının ardından ülke genelinde birçok şehir ve kasabada halk sokaklara dökülmüş ve ülkenin en büyük şehri Almatı, başkent Nursultan, Aktau, Aktöbe, Atırau, Oral, Kökşetav, Karagandı, Şımkent, Janaözen ve Beyneu'da binlerce kişi yürüyüş düzenlenmişti.

Bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde de Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev, Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin istifasını kabul ederek, Başbakan Yardımcısı Alihan Smailov'u geçici Başbakan olarak göreve atadı.

Kazakistan'da, hükümet istifa etti, sular durulmadıProtestocular hükümet binasını bastı, belediye binasını ateşe verdi
Kazakistan'da, hükümet istifa etti, sular durulmadıProtestocular hükümet binasını bastı, belediye binasını ateşe verdi
Kazakistan'da, hükümet istifa etti, sular durulmadıProtestocular hükümet binasını bastı, belediye binasını ateşe verdi

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Togo Cumhuriyeti, Kazakistan, Hükümet, İstifa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kazakistan'da, hükümet istifa etti, sular durulmadıProtestocular hükümet binasını bastı, belediye binasını ateşe verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kazakistan'da, hükümet istifa etti, sular durulmadıProtestocular hükümet binasını bastı, belediye binasını ateşe verdi - Son Dakika
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