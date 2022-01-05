Üye Girişi
Kazakistan'da hükümet, protestolar sebebiyle istifa etti - Son Dakika

Kazakistan'da hükümet, protestolar sebebiyle istifa etti

05.01.2022 08:09

Doğal gaz rezervi açısından zengin olan Kazakistan'da, akaryakıta gelen zamlar ülkenin pek çok şehrinde halkı sokağa dökmüştü. Alevlenen protestolar sonrası Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümet, protestolar sebebiyle istifa ettiği açıklandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, sabah saatlerinde Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin istifasını kabul etti. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Başbakan Vekili görevini daha önce Başbakan Yardımcısı olan Alihan Smailov yürütecek.

GAZA YAPILAN ZAM SONRASI HALK SOKAĞA İNMİŞTİ

Kazakistan'ın batısındaki Janaözen kentinde, sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamma karşı çıkan sürücülerin protestoları ülke geneline yayılması sonucu Almatı şehri ve Mangistau eyaletinde Olağanüstü Hal ilan (OHAL) edilmişti.

OHAL'a ilişkin Cumhurbaşkanı Tokayev'in imzaladığı kararnamede, ülkede kamu güvenliğini sağlamaya yönelik durumun ağırlaşması nedeniyle söz konusu bölgelerde 5 ile 19 Ocak tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Kazakistan'da hükümet, protestolar nedeniyle istifa etti

PROTESTOLARA POLİS MÜDAHALE ETMİŞTİ

Ülkenin eski başkenti Almatı'da ise binlerce kişinin katıldığı gösteriler gece boyuna sürmüştü. Polis, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etmişti. 2 Ocak'ta ülkenin Hazar Denizi kıyısındaki Mangistau eyaletine bağlı Janaözen kentinde araba sürücüleri LPG fiyatına yapılan zammı protesto etmeye başlamıştı. Kentin anayollarını kapatan sürücüler LPG fiyatının litre başına 120 Tengeden 60 Tengeye indirilmesini istemişti.

Kazakistan'da hükümet, protestolar nedeniyle istifa etti

DİĞER ŞEHİRLERE DE YAYILDI

Protesto daha sonra eyaletin merkezi olan Aktau şehrine sıçrayarak göstericiler valilik binasının yer aldığı meydana toplanmıştı. Ardından bölgedeki büyük petrol sahalarında çalışan işçiler de gösterilere destek vermişti. Kısa sürede Kazakistan'ın tüm petrol ve doğal gaz rezervlerinin bulunduğu batı kesimindeki Aktau başta olmak üzere Atırau, Aktöbe ve Oral şehirlerinde düzenlenen destek amaçlı gösteriler öğleden sonra ülkenin diğer kesimlerine yayılmıştı.

Kazakistan'da hükümet, protestolar nedeniyle istifa etti

NE OLMUŞTU?

Kurulan özel hükümet komisyonu, ktau'da protestocularla görüşerek, LPG fiyatını litre başına 50 Tengeye (0,11 Dolar) düşürdüklerini açıklamıştı. Ancak buna rağmen devam eden gösterilerde ise mevcut yönetim sistemini eleştiren siyasi sloganlar atıldı ve halkın sosyoekonomik durumunun iyileştirilmesine ilişkin talepler dile getirilmişti. Kazakistan'da hükümeti düşüren süreçte, LPG fiyatı litre başına 60 Tengeden 120 Tengeye çıkartılmıştı.

YORUMLAR (2)
500

Togo Cumhuriyeti, Askar Mamin, Kazakistan, Başbakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazakistan'da hükümet, protestolar sebebiyle istifa etti - Son Dakika


Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48
Hükümetin istifa ettiği Kazakistan'da sular durulmuyor! Belediye binası yakınlarında silah sesleri yükseldi Hükümetin istifa ettiği Kazakistan'da sular durulmuyor! Belediye binası yakınlarında silah sesleri yükseldi         
14:46
Gaspçıdan kendini korumaya çalıştı! Yanlışlıkla katil olan Enes'in ifadesi ortaya çıktı Gaspçıdan kendini korumaya çalıştı! Yanlışlıkla katil olan Enes'in ifadesi ortaya çıktı         
14:40
15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü! İmdadına çığlıklarını duyan babası yetişti 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü! İmdadına çığlıklarını duyan babası yetişti         
14:28
Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı         
12:34
Karadeniz gazının işleneceği tesisin maketi hazırlandı Karadeniz gazının işleneceği tesisin maketi hazırlandı         
12:13
Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi         
11:21
Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu         
10:26
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var! Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var!         
09:50
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49
Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu         
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi         
19:39

Son Dakika Haberleri
14:45 Hükümetin istifa ettiği Kazakistan'da sular durulmuyor! Belediye binası yakınlarında silah sesleri yükseldi
14:40 Gaspçıdan kendini korumaya çalıştı! Yanlışlıkla katil olan Enes'in ifadesi ortaya çıktı
14:35 Yaşlı aylığı, ev bakım desteği, kıdem ve muhtar aylığında son rakamlar ne oldu?
14:19 Yasak aşk yaşayan annenin feci sonu! Kızı annesini önce bıçakladı sonra kablo ile boğarak öldürdü
14:16 SGK, AK Partili vekilden gazete ilanıyla borcunu geri istedi
14:06 Ankara'da kritik zirve! Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı
14:06 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Korumaları Merkez Bankası'na da gönderelim faizi indirsinler
13:57 70 yaşında liseyi bitiren Ziya Durak'ın yeni hedefi üniversite mezunu olmak!
13:51 Kılıçdaroğlu "Cumhurbaşkanı adayı olabilirim" diyen Tanju Özcan'la ilgili konuştu: 100 bin imza toplarsa o da aday olabilir
13:36 Bilim Kurulu üyesi İlhan: Bu hafta vaka sayıları patlayacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 14:53:54. #1.11#
SON DAKİKA: Kazakistan'da hükümet, protestolar sebebiyle istifa etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement