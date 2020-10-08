Kazakistan'da ilk kez barış gücü askerlerinin kapsamlı tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Kazakistan'da ilk kez barış gücü askerlerinin kapsamlı tatbikatı yapıldı

08.10.2020 15:35
Kazakistan'da ilk kez barış gücü askerlerinin kapsamlı tatbikatı yapıldı, System.String[]

NUR Kazakistan'ın Almatı eyaletinde ilk kez barış gücü askerlerinin kapsamlı tatbikatı gerçekleştirildi.

NUR Kazakistan'ın Almatı eyaletinde ilk kez barış gücü askerlerinin kapsamlı tatbikatı gerçekleştirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, barış gücü eğitim merkezinde, ülkenin silahlı kuvvetlerinin tarihinde ilk kez yapılan barış gücü askerlerinin kapsamlı tatbikatı sona erdi. Tatbikatı Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de izledi.

1000'den fazla askerin katıldığı tatbikatta 100'ün üzerinde askeri araç ve özel teçhizat kullanıldı.

Tokayev, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, sadece Kazakistan'da değil dünyada barışın korunmasının önemini vurgulayarak, bu nedenle askerlerini çatışma bölgelerindeki barışı koruma misyonlarına gönderdiklerini belirtti.

Kazakistan'ın barış gücünün uluslararası güvenliğin güçlendirilmesine büyük katkı sağladığını söyleyen Tokayev, "Barış gücü olmak, dünyanın elçisi olmak demek. (Barış gücü) Sizler iyi niyetle bu görevi yerine getirdiniz." dedi.

Tokayev, aralarında kadınlar olmak üzere Kazak askerlerinin 2017'den bu yana Birleşmiş Milletlerin Nepal, Fildişi Sahili, Batı Sahra ve Lübnan misyonlarında görev yaptığını ve şu an dördüncü Kazak barış gücünün misyonlardaki görevinin devam ettiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı, Kazakistan, Barış Gücü, Almatı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazakistan'da ilk kez barış gücü askerlerinin kapsamlı tatbikatı yapıldı - Son Dakika

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