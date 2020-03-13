Kazakistan'da ilk korona vak'ası - Son Dakika
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Kazakistan'da ilk korona vak'ası

6 saat önce

Kazakistan'da korona virüsü kaynaklı ilk vak'a meydana geldi.

Kazakistan'da ilk korona vak'ası, System.String[]

Kazakistan'da korona virüsü kaynaklı ilk vak'a meydana geldi.


Çin'den tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü etki alanına yeni bir ülkeyi daha ekledi. Kazakistan'da bugün Almanya'dan dönen 2 Kazak vatandaşına yapılan korona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Sağlık Bakanı Yelzhan Birtanov açıklamasında Orta Asya'da ortaya çıkan ilk korona vak'ası olduğunu bildirdi.


Hastaların Almatı'da özel bir hastanede gözlem altında tutulduğunu bilgisine ulaşıldı. Almatı, Kazakistan'ın en büyük şehri olarak biliniyor. - NURSULTAN

Çin Halk Cumhuriyeti, Kazakistan, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:07 Kaynak: İHA
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