Kazakistan'da ilk korona vakası - Son Dakika

Kazakistan'da korona virüsü kaynaklı ilk ölüm meydana geldi.

Çin'den tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü etki alanına yeni bir ülkeyi daha ekledi. Kazakistan'da bugün Almanya'dan dönen 2 Kazak vatandaşına yapılan korona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Sağlık Bakanı Yelzhan Birtanov açıklamasında Orta Asya'da ortaya çıkan ilk korona vakası olduğunu bildirdi.

Hastaların Almatı'da özel bir hastanede gözlem altında tutulduğunu bilgisine ulaşıldı. Almatı, Kazakistan'ın en büyük şehri olarak biliniyor.

(İHA)