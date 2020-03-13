Kazakistan'da ilk Kovid-19 vakaları tespit edildi - Son Dakika
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Kazakistan'da ilk Kovid-19 vakaları tespit edildi

6 saat önce

NUR Kazakistan Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, ülkede ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edildiğini bildirdi.

Kazakistan'da ilk Kovid-19 vakaları tespit edildi, System.String[]

NUR Kazakistan Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, ülkede ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edildiğini bildirdi.

Birtanov, düzenlediği basın toplantısında, 3 aydır Kovid-19'un ülkeye girmesini önleme çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Buna rağmen Almanya'dan gelen 2 vatandaşımızda bugün vaka tespit edildi. Bu kişiler hastanede karantinaya alındı." dedi.

Söz konusu iki kişinin ülkeye ayrı tarihlerde uçakla geldiğine işaret eden Birtanov, "Virüs tespit edilen hastalardan biriyle 9 Mart'ta aynı uçakta gelen 73 vatandaşın karantinaya alınmasına ilişkin çalışmalar yapılıyor. Dün gece ikinci hastayı getiren uçaktaki 12 kişi de izole edildi." diye konuştu.

Bakan Birtanov, bugüne kadar ülkedeki 15 bin Kovid-19 tanı kitinin 5 bininin 3 bin 389 kişi için kullanıldığını, 100 bin tanı kiti için de sipariş verdiklerini kaydetti.

Birtanov ayrıca, hastanelerde yeterli miktarda yatak ve ilaç olduğunu dile getirdi.

Kazakistan vatandaşlarına, Kovid-19'un görüldüğü ülkelere yönelik seyahat uyarısı yapılmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Kovid-19'un küresel salgın ilan edilmesinin ardından, ülkede bilimsel, kültürel ve sportif etkinlikler yasaklanmış, ilk ve ortaöğretim kurumlarında 21 Mart-2 Nisan olan tatilin 16 Mart-5 Nisan'a alınması, üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi kararlaştırılmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:54 Kaynak: AA
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