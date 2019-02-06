Son Dakika Haberleri: Kazakistan'da İlk Mekanik Kalp İmplantı Ameliyatı

Kazakistan'da İlk Mekanik Kalp İmplantı Ameliyatı

1 saat önce

ASTANA (AA) – Kazakistan Milli Kalp Cerrahisi Bilim Merkezi Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Yuriy Pya, Kazakistan'da ilk kez mekanik kalp implantı ameliyatı yapıldığını söyledi.

Kazakistan'da İlk Mekanik Kalp İmplantı Ameliyatı, System.String[]
ASTANA (AA) – Kazakistan Milli Kalp Cerrahisi Bilim Merkezi Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Yuriy Pya, Kazakistan'da ilk kez mekanik kalp implantı ameliyatı yapıldığını söyledi.

Pya, düzenlediği basın toplantısında, ABD, İsrail, Çekya ve Litvanyalı meslektaşlarıyla Astana'da kalp yetmezliği tedavisiyle ilgili bir proje gerçekleştirdiklerini belirterek, "50 yıl önce dünyada, Çin'de, Güney Afrika'da ilk kalp nakli yapılmışken, insan yaşamını desteklemek için tamamen yapay bir sistemin implantasyonu Astana'da gerçekleşti." dedi.

Pya, mekanik kalp ameliyatı yapılan Kazakistan vatandaşı 24 yaşındaki hastanın, normal hayata döndüğünü, günlük işlerle ilgilenebileceğini, hatta spor yapabileceğini söyledi.

Böyle bir ameliyatın ülkesinin potansiyelinin, teknoloji ve bilimsel gelişmesinin göstergesi olduğunu ifade eden Pya, uluslararası verilere göre dünyada 26 milyon kalp yetmezliği hastasının bulunduğunu hatırlattı. Pya, her yıl 900 bin yeni hasta tespit edildiği belirterek, bunların 800 bininin kalp nakline ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Pya, kalp yetmezliğinde standart tedavinin organ nakli olduğunu, ancak organ bağışçı sayısındaki yetersizlik nedeniyle kalbi mekanik destekleme yönteminin geliştiğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:07 Kaynak: AA

Astana, Kazakistan, Güncel
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