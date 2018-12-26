Kazakistan'da Kabine Değişikliği
1 saat önce
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Dışişleri, Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayisi ile Sanayi ve Altyapıyı Geliştirme bakanlıklarına yeni atamalar yaptı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev
, Dışişleri, Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayisi ile Sanayi ve Altyapıyı Geliştirme bakanlıklarına yeni atamalar yaptı.
Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yayımlanan kararnameye göre, görevinden alınan Dışişleri Bakanı
Kayrat Abdrahmanov'un yerine mevcut Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayisi Bakanı Beybut Atamkulov getirildi.
Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayisi Bakanlığına Başbakan Yardımcısı
Askar Jumagaliyev, Yatırımlar ve Kalkınma Bakanı Jenis Kasımbek ise Sanayi ve Altyapıyı Geliştirme Bakanlığına atandı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:31 Kaynak: AA
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