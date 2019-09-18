Son Dakika Haberleri: Kazakistan'da kabine revizyonu
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Kazakistan'da kabine revizyonu

44 dakika önce

NUR Kazakistan'daki kabine revizyonunda, Dışişleri Bakanlığı görevine Muhtar Tleuberdi getirildi.

Kazakistan'da kabine revizyonu, System.String[]

NUR Kazakistan'daki kabine revizyonunda, Dışişleri Bakanlığı görevine Muhtar Tleuberdi getirildi.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in yeni atamalara ilişkin imzaladığı kararnameye göre, geçen aralık ayından itibaren Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Beibut Atamkulov'un yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhtar Tleuberdi atandı.

Atamkulov ise Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığına, Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Roman Sklyar da Başbakan Yardımcılığına getirildi.

Kazakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:14 Kaynak: AA
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