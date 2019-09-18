Kazakistan'da kabine revizyonu

NUR Kazakistan'daki kabine revizyonunda, Dışişleri Bakanlığı görevine Muhtar Tleuberdi getirildi.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in yeni atamalara ilişkin imzaladığı kararnameye göre, geçen aralık ayından itibaren Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Beibut Atamkulov'un yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhtar Tleuberdi atandı.

Atamkulov ise Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığına, Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Roman Sklyar da Başbakan Yardımcılığına getirildi.