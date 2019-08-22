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Kazakistan'da Kafkas Kültürü Festivali

45 dakika önce

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Çeçen, İnguş, Ermeni, Azerbaycan, Gürcü ve diğer Kafkas halklarının geleneksel dans gösterilerinin yapıldığı Kafkas Kültürü Festivali yapıldı.

Kazakistan'da Kafkas Kültürü Festivali, System.String[]

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Çeçen, İnguş, Ermeni, Azerbaycan, Gürcü ve diğer Kafkas halklarının geleneksel dans gösterilerinin yapıldığı Kafkas Kültürü Festivali yapıldı.

Çeçen ve İnguş Kültür Derneği tarafından Yedisu parkında düzenlenen festivale, milletvekilleri ve Kazakistan Halkı Asamblesi temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Festivalde, Çeçen ve İnguş Kültür Derneği "Vaynah" topluluğu tarafından, Kafkas halk dansları gösterileri yapıldı, şarkılar söylendi.

Çeçen ve İnguş Kültür Derneği Onursal Başkanı Salman Geroyev, AA muhabirine, Kafkas halklarının her zaman kardeşlik ve dostluk ruhunda yaşadıklarını belirterek, Josef Stalin döneminde sürgün edilen Kafkas halkları olarak kendilerini Kazakistan halkının ayrılmaz bir parçası olarak hissettiklerini söyledi.

Kazakistan Halkı Asamblesinin, ülkede yaşayan etnik grupların kendi tarihini okumaya, kültürünü, gelenek ve göreneklerini yaşatmaya imkan sağladığını ifade eden Geroyev, "Bugün sahnede sadece Kafkas halkları temsilcileri değil Rus, Kazak ve diğer halklardan temsilciler de dans etti. Amacımız Kazakistan'da yaşayan halkların karşılıklı saygı, barış ve dostluk içinde yaşadığını göstermekti." ifadesini kullandı.

Azerbaycan, Kazakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:20 Kaynak: AA
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