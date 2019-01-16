Son Dakika Haberleri: Kazakistan'da "Kanlı Ocak" Kurbanları Anıldı

Kazakistan'da "Kanlı Ocak" Kurbanları Anıldı

1 saat önce

ASTANA (AA) – Azerbaycan'da 1990 yılında yaşanan katliam kurbanlarının anısına Kazakistan'ın başkenti Astana'da Azerbaycanlı piyanist Atabala Manafzade'nin konseri düzenlendi.

Kazakistan'da
ASTANA (AA) – Azerbaycan'da 1990 yılında yaşanan katliam kurbanlarının anısına Kazakistan'ın başkenti Astana'da Azerbaycanlı piyanist Atabala Manafzade'nin konseri düzenlendi.


Azerbaycan'ın Astana Büyükelçisi Raşad Mamadov'un ev sahipliğinde düzenlenen konsere Kazakistan'daki yabancı ülke büyükelçileri ve büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.


Konser çerçevesinde ayrıca "Kanlı Ocak" temalı fotoğraf sergisi açıldı.


Programda konuşan Büyükelçi Mamadov, 1990'da Sovyet ordusunun barış mitingi yapan Azerbaycan halkına yaptığı müdahalenin askeri saldırganlık ve komünist rejimin Azerbaycan halkına karşı işlediği bir suç olduğunu söyledi.

Mamadov, 20 Ocak 1990'da halkın Komünist Partisi üyeliğini toplu bir şekilde reddettiğini, o tarihte halkın Sovyetlerin bir parçası olarak yaşayamacağını anladığına dikkati çekti.

Büyükelçi Mamadov, "Azerbaycan halkı, komünist rejimin terör eylemiyle karşı karşıya kalmasına rağmen, ülkenin özgürlüğü ve bağımsızlığı için çileye karşı dayanıklılığını dünyaya gösterdi. 20 Ocak kanlı olaylarda Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve özgürlüğü için canlarını veren vatanımızın oğul ve kızları, halkımızın kahramanlık tarihini yazdı." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:03 Kaynak: AA

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