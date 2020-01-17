Kazakistan'da kar fırtınası: 30'dan fazla uçuş iptal - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kazakistan'da kar fırtınası: 30'dan fazla uçuş iptal - Son Dakika Dünya

Kazakistan'da kar fırtınası: 30'dan fazla uçuş iptal

6 saat önce

Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da kar fırtınası nedeniyle 30'dan fazla uçuş iptal edildi.

Kazakistan'da kar fırtınası: 30'dan fazla uçuş iptal, System.String[]

Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da kar fırtınası nedeniyle 30'dan fazla uçuş iptal edildi.

Yerel medya, Nursultan'a gelecek olan 18, Nursultan'dan yapılacak olan 16 uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Nursultan'a gelecek ya da şehirden çıkış yapacak yolcular, bilet aldıkları havayolu şirketinin internet sitelerinden uçuş değişikliklerini kontrol etmeleri konusunda uyarıldı.


Kazakistan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:53 Kaynak: DHA
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