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Kazakistan'da kar fırtınası: 30'dan fazla uçuş iptal
6 saat önce
Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da kar fırtınası nedeniyle 30'dan fazla uçuş iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:53 Kaynak: DHA
Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da kar fırtınası nedeniyle 30'dan fazla uçuş iptal edildi.
Yerel medya, Nursultan'a gelecek olan 18, Nursultan'dan yapılacak olan 16 uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Nursultan'a gelecek ya da şehirden çıkış yapacak yolcular, bilet aldıkları havayolu şirketinin internet sitelerinden uçuş değişikliklerini kontrol etmeleri konusunda uyarıldı.
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