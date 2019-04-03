Kazakistan'da "Karagöz ve Hacivat" Gölge Oyunu

NUR Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki ilkokullarda "Karagöz ve Hacivat" gölge oyunu gösterileri başladı.

NUR Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki ilkokullarda "Karagöz ve Hacivat" gölge oyunu gösterileri başladı.



YEE tarafından Nur Sultan Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde her yıl düzenlenen gösterilerin ilki bu yıl Uluslararası Nazarbayev Entelektüel Okulunda sahnelendi.



7-10 yaş grubu öğrenciler, Kazak sanatçılarınca sahnelenen oyunu büyük ilgiyle izledi.



Astana Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Almagül İsina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazak çocukların gölge oyununu izlemekten keyif aldıklarını ve Türk kültürü hakkında bilgi sahibi olduklarını söyledi.



Oyunların bu yıl 2 yetimhane ve 8 ilkokulda sahneleneceğini aktaran İsina, "Oyunlar nisanın sonuna kadar ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir." dedi.



İsina, 23 Nisan'da da Kazak ve Türk çocukların gölge oyununu birlikte izleyebileceği bir etkinlik yapacaklarını dile getirerek, 9 bin öğrenci kapasiteli Öğrenciler Sarayı'nda yapılacak etkinliğe "Karagöz ve Hacivat" ile katkı sağlamayı düşündüklerini kaydetti.



İsina, 3 yılda 6 binden fazla Kazak çocuğun "Karagöz Hacivat" oyununu izlediklerini söyledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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