Kazakistan'da karantina uygulaması ay sonuna kadar uzatıldı - Son Dakika

Kazakistan'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 2 hafta süreyle ilan edilen karantina uygulaması ay sonuna kadar uzatıldı.



Korona virüs salgını küresel olarak etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülke salgın kısıtlamalarını geri getiriyor. Kazakistan'da 5 Temmuz'da 2 hafta süreyle ilan edilen karantina uygulaması ay sonuna kadar uzatıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada karantina uygulamasının 2 hafta daha uzatılarak, ay sonuna kadar uygulanacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Tokayev, "Ülkedeki durumun iyileşmeye başladığına dair olumlu işaretler var. Önümüzdeki 2 haftanın epidemiyolojik durumu stabilize etmek için gerekli" dedi.



Tokayev, gelir kaynaklarını kaybeden vatandaşlara bu süreçte 42 bin 500 Tenge (yaklaşık 103 Dolar) maddi yardım yapılacağını aktardı. Kazakistan'da karantina sürecinde toplu taşıma askıya alınırken, güzellik salonları, kuaförler, spor salonları, müzeler ve benzeri yerler kapalı kalacak. Ülkede çalışanların yüzde 80'i ise evden çalışmaya devam edecek.



Öte yandan, ülkede toplam korona virüs vaka sayısı 59 bin 899'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 375'e ulaştı. - ASTANA