Kazakistan'da karda mahsur kalan ozandan dombıralı yardım çağrısı - Son Dakika
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Kazakistan'da karda mahsur kalan ozandan dombıralı yardım çağrısı

7 saat önce

Kazakistan'da bir ozan, yaşadığı köyün yollarının karla kaplanması üzerine dombıra ile şarkı söyleyerek belediye yetkililerinden yardım istedi.

Kazakistan'da karda mahsur kalan ozandan dombıralı yardım çağrısı, System.String[]

Kazakistan'da bir ozan, yaşadığı köyün yollarının karla kaplanması üzerine dombıra ile şarkı söyleyerek belediye yetkililerinden yardım istedi.


Kazakistan'ın doğu bölgesinde etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Bölgedeki bir köyde yaşayan ozan Farkhat Muratoğlu, ilginç bir yardım çağrısında bulundu. Muratoğlu, beline kadar gelen karın içinde dombırası ile şarkı söyleyerek belediye yetkililerine seslendi. Muratoğlu, belediyeden köyün karlı yollarının temizlenmesi için iş makineleri göndermesini istedi.


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Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:35 Kaynak: İHA
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