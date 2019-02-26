Son Dakika Haberleri: Kazakistan'da "Kazak Hanlığı. Altın Orda" Filminin Galası Yapıldı

Kazakistan'da "Kazak Hanlığı. Altın Orda" Filminin Galası Yapıldı

5 dakika önce

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, "Kazak Hanlığı. Altın Orda" filminin galası yapıldı.

Kazakistan'da
Kazakistan'ın başkenti Astana'da, "Kazak Hanlığı. Altın Orda" filminin galası yapıldı.


Merkez Konser Salonu'nda gerçekleştirilen galaya, Kültür ve Spor Bakanı Arıstanbek Muhamediulı ile milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.


Yönetmenliğini Rustem Abdraşev'in üstlendiği filmin gösteriminin ardından konuşan Bakan Muhamediulı, filmin Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in talimatıyla hazırlandığını belirterek, Nazarbayev'in, "tarihini bilen, ona değer veren ve öven halkın geleceği büyük" ifadelerine atıfta bulundu.

Abdraşev de projenin 4 yılda hayata geçirildiğine işaret ederek, "Kazak Hanlığı'nı yeniden canlandırmış, o dönemlere gitmiş gibi olduk. Projeden sonra bambaşka birileri olarak çıktık. Kim olduğumuzu, köklerimizin nerden geldiğini ve nereye gittiğimizi anladık. Şimdi bu bizim için çok önemli." diye konuştu.

Rustem Abrdaşev ayrıca, Kazak Hanlığı'nın kurulmasıyla babaların kendilerini bir "halk" olarak kanıtladığını dile getirdi.

-"Kazak Hanlığı. Altın Orda" filmi

Film, Kazak Hanları Kerey ile Janıbek'in düşmanların işgali altındaki topraklarını geri alarak 1465 yılında Kazak Hanlığı'nı kurmasını anlatıyor.

Tarihi kaynaklara göre, Kazak Hanlığı 382 yıl hüküm sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:07 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Kültür Sanat
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