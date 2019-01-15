Son Dakika Haberleri: Kazakistan'da "Kazak Sinemasının Annesi" Anıldı

Kazakistan'da "Kazak Sinemasının Annesi" Anıldı

1 saat önce

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazak sinema oyuncusu Amina Umurzakova, doğumunun 100. yıl dönümünde "Kazak sinemasının annesi" temalı etkinlikle anıldı.

Kazakistan'da
Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazak sinema oyuncusu Amina Umurzakova, doğumunun 100. yıl dönümünde "Kazak sinemasının annesi" temalı etkinlikle anıldı.

Kazakistan Milli Kütüphanesinde edebiyatçı, sanatçı, yazar ve genç oyuncuların katılımıyla düzenlenen anma gecesinde Umurzakova'nın hayatı ve çalışmaları anlatıldı. Etkinlik çerçevesinde Umurzakova'nın fotoğraflarından oluşan sergi de açıldı.

Şair ve edebiyatçı Töregeldi Tuyakbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Umurzakova'nın sadece Kazak halkının değil aynı zamanda Türk halkları için de ortak bir değer olduğunu belirterek oyuncunun doğumunun 100. yıl dönümü çerçevesinde Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından yıl boyunca çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini aktardı.

Tuyakbay, "Umurzakova, halkımızın, ülkemizin gururudur." dedi.

Doğu Kazakistan eyaletinde 1919'da dünyaya gelen Umurzakova, 1938'de oyunculuk hayatına başladı.

Kazak, Kırgız ve Rus sinemasından yönetmenlerin çektiği 30'dan fazla filmde oynayan Umurzakova, beyaz perdede daha çok "Kazak anne" rolüyle tanındı. Umurzakova, 2006'da Almatı'da hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:52 Kaynak: AA

Astana, Kazakistan, Güncel
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