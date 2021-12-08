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Kazakistan'da Kazakların nüfusa oranı yüzde 70'i aştı - Son Dakika

Kazakistan'da Kazakların nüfusa oranı yüzde 70'i aştı

08.12.2021 12:03
Kazakistan'da Kazakların nüfusa oranı yüzde 70'i aştı

Kazakistan'da yapılan genel nüfus sayımı sonuçlarına göre, ülkede toplam nüfusun yüzde 70'inden fazlasını Kazakların oluşturduğu bildirildi.

Kazakistan'da yapılan genel nüfus sayımı sonuçlarına göre, ülkede toplam nüfusun yüzde 70'inden fazlasını Kazakların oluşturduğu bildirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Başbakan Askar Mamin'i kabul etti.

Mamin, görüşmede, 1 Eylül ile 30 Ekim tarihleri arasında ülkede yapılan genel nüfus sayımı sonuçlarına ilişkin rapor sundu.

Rapora göre, Kazakistan'ın toplam nüfusu 19 milyon 169 bin 550 kişiye ulaştı. Bunun yüzde 48,71'ini erkekler, yüzde 51,29'unu ise kadınlar oluşturdu. Ülkede ortalama yaş 32 olarak belirlendi.

Kazakların toplam nüfustaki oranı ise yüzde 70,18 olduğu açıklandı.

1991'de bağımsızlığını ilan eden Kazakistan'da toplam nüfusun sadece yüzde 40'ını Kazaklar, yüzde 60'ını da Rus, Alman, Ukrayna ve Belarus kökenli halklar oluşturuyordu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazakistan'da Kazakların nüfusa oranı yüzde 70'i aştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kazakistan'da Kazakların nüfusa oranı yüzde 70'i aştı - Son Dakika
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