NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 12 ülkeden 200'ün üzerinde yağlı tohum üretimi ve işletmeciliği alanında faaliyet gösteren delegenin katılımıyla "KazOil 2019" Uluslararası Konferansı yapıldı.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen etkinlikte, Kazakistan'da yağlı tohum sektörünün geliştirilmesi, geleceği ve tehditleri konuları tartışıldı.

Kazakistan Tarım Bakanı Saparhan Omarov, konferansta yaptığı konuşmada, Kazakistan'da yağlı tohum üretimi ve ekim alanlarının her geçen gün arttığını belirterek, "2009 yılında yağlı tohum ekim alanları 1,2 milyon hektar iken, bu yıl 2,9 milyon hektara ulaştı." dedi.

Ülkesinin yağlı tohum çeşitlerini üretmenin yanı sıra tohumları işlettiğine dikkati çeken Omarov, Kazak yağlı torum ürünlerinin kaliteli olduğunu, dolayısıyla ürünlere talebin fazla de fazla olduğunu dile getirdi.

Omarov, yağlı tohum ürünleri ihracatının her geçen yıl arttığına işaret ederek, yağlı tohum ürünlerinin yüzde 40'ının ham madde şeklinde ihraç edildiğini aktardı.

Geçen yıl yağlı tohum ihracatının 2017 yılına göre yüzde 21,6 artarak, 1 milyon tonu oluşturduğunu ifade eden Omarov, "Biz daha fazla ihraç edebiliriz, fakat hedefimiz ham madde şeklinde değil, hazır ürünleri ihraç etmektir." diye konuştu.

Omarov, Kazakistan'da yılda 2 milyon ton kapasiteli 52 civarında yağlı tohum işleme fabrikasının faaliyet gösterdiğini sözlerine ekledi.