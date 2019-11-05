Son Dakika Haberleri: Kazakistan'da "KazOil 2019" Uluslararası Konferansı
Son Dakika Güncel Kazakistan'da 'KazOil 2019' Uluslararası Konferansı

Kazakistan'da "KazOil 2019" Uluslararası Konferansı

6 saat önce

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 12 ülkeden 200'ün üzerinde yağlı tohum üretimi ve işletmeciliği alanında faaliyet gösteren delegenin katılımıyla "KazOil 2019" Uluslararası Konferansı yapıldı.

Kazakistan'da

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 12 ülkeden 200'ün üzerinde yağlı tohum üretimi ve işletmeciliği alanında faaliyet gösteren delegenin katılımıyla "KazOil 2019" Uluslararası Konferansı yapıldı.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen etkinlikte, Kazakistan'da yağlı tohum sektörünün geliştirilmesi, geleceği ve tehditleri konuları tartışıldı.

Kazakistan Tarım Bakanı Saparhan Omarov, konferansta yaptığı konuşmada, Kazakistan'da yağlı tohum üretimi ve ekim alanlarının her geçen gün arttığını belirterek, "2009 yılında yağlı tohum ekim alanları 1,2 milyon hektar iken, bu yıl 2,9 milyon hektara ulaştı." dedi.

Ülkesinin yağlı tohum çeşitlerini üretmenin yanı sıra tohumları işlettiğine dikkati çeken Omarov, Kazak yağlı torum ürünlerinin kaliteli olduğunu, dolayısıyla ürünlere talebin fazla de fazla olduğunu dile getirdi.

Omarov, yağlı tohum ürünleri ihracatının her geçen yıl arttığına işaret ederek, yağlı tohum ürünlerinin yüzde 40'ının ham madde şeklinde ihraç edildiğini aktardı.

Geçen yıl yağlı tohum ihracatının 2017 yılına göre yüzde 21,6 artarak, 1 milyon tonu oluşturduğunu ifade eden Omarov, "Biz daha fazla ihraç edebiliriz, fakat hedefimiz ham madde şeklinde değil, hazır ürünleri ihraç etmektir." diye konuştu.

Omarov, Kazakistan'da yılda 2 milyon ton kapasiteli 52 civarında yağlı tohum işleme fabrikasının faaliyet gösterdiğini sözlerine ekledi.

Kazakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü yöneticilerini ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül verilecek
CHP'nin Kılıçdaroğlu'na saldırı raporuna İçişleri Bakanlığı'ndan raporlu yanıt: Olay gerçeğinden farklı gösterilmeye çalışılmakta Son dakika: İmamoğlu'na "Ahmak" diyen Bakan Soylu: Gerekirse özür dilerim İçişleri Bakanı Soylu: Bağdadi'nin ablasının yakalanmasıyla ilgili gerekli tahkikatlar gerçekleştiriliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 16:11:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazakistan'da "KazOil 2019" Uluslararası Konferansı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]