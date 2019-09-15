Kazakistan'da kımız hazırlamada dünya rekoru

NUR Kazakistan'da bin kadın, aynı anda at sütünden 10 bin litre kımız hazırlayarak dünya rekoru kırdı.

Kazinform ajansının haberine göre, Karaganda eyaletinin Janaarka ilçesinde Kazak şair Saken Seyfullin'in doğumunun 125. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, bin kadın aynı anda 10 bin litre kımız hazırlayarak dünya rekoru kırdı.

Etkinliğe katılan Guinness Dünya Rekorları kitabı temsilcisi Yudelkis Dias kımız hazırlama olayını kaydetti ve Janaarka Vali Yardımcısı Abzal Nukenov'a rekorun kırıldığını onaylayan sertifika teslim etti.

Dias, yaptığı konuşmada, rekoru kaydetmek için Küba'dan geldiğini belirterek, "Bu rekor hazırlanan içecek miktarı ve onu yapan kişi sayısına göre hesaplanacak. Bizde çok sayıda farklı rekorlar var, ancak böyle bir etkinlik ilk kez yapılıyor. Biz her şeyi kontrol ettik, bir ay içinde resmi sonuç sitemizde yayımlanacak." dedi.

Guinness Dünya Rekorları kitabı Kazakistan temsilcisi Bahıtjan Tastulekov, Karaganda sakinlerinin kımız hazırlama başarısını tekrarlamanın zor olacağını dile getirerek, kımızın hazırlandığı bin adet varili gördüğünde çok şaşırdığını, çünkü modern dünyada bu kadar bulaşığın nadir görüldüğünü söyledi.

Kımız hazırlama olayı katılımcılarından Amankeş Nışanbayeva, kımızın sağlığa çok faydalı olduğunu belirterek, "Geleneksel içeceğimiz kımızı dünyaya tanıtmaktan gururluyuz." dedi.