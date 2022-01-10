Kazakistan'da Kırgız askerlerine Merkezi Isıtma Kurumunu koruma görevi verildi - Son Dakika

Kazakistan'ın Almatı kentinde bulunan Kırgız askerlerine Merkezi Isıtma Kurumunu koruma görevi verildiği bildirildi.
Kırgızistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kırgız barış gücü askerlerinin verilen görevleri yerine getirmeye başladığı belirtildi.
Kırgız askerlerin Almatı kentinin stratejik öneme sahip tesislerinden Merkezi Isıtma Kurumunu koruma görevini üstlendiği kaydedildi.
Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü kapsamında Kazakistan'a 150 asker, 8 zırhlı araç ve malzeme taşıyan 11 araç göndermişti.
Sovyetler Birliği döneminde Almatı'ya kurulan merkez ısıtma tesisi sayesinde 2 milyon nüfuslu kentin kış aylarında kapalı alanlarının ısıtılması sağlanıyor.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 2 Ocak'ta başlayan sokak olayların şiddete dönüşmesinin ardından KGAÖ'den destek istemişti.
Kazakistan'ın başvurusuna yanıt veren KGAÖ üyesi Rusya, Belarus, Kırgızistan ve Ermenistan, Kazakistan'a binlerce asker göndermişti.
Kaynak: AA
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