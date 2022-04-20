Kazakistan'da kitapseverler Avrasya Uluslararası Kitap Fuarı'nda buluştu - Son Dakika
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Kazakistan'da kitapseverler Avrasya Uluslararası Kitap Fuarı'nda buluştu

20.04.2022 16:51
Kazakistan'da kitapseverler Avrasya Uluslararası Kitap Fuarı'nda buluştu

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yerli ve yabancı kitapseverleri buluşturan Avrasya Uluslararası Kitap Fuarı başladı.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yerli ve yabancı kitapseverleri buluşturan Avrasya Uluslararası Kitap Fuarı başladı.

EXPO Merkezi'nde başlayan fuarda yerli yayınevlerinin yanı sıra Türkiye, Rusya, İran ve Çin gibi ülkeler de stant açtı.

Yaklaşık 80'e yakın yayınevi, matbaa kuruluşları ile özel konukların katıldığı fuarda her yaştan insanların ilgisi çekecek binlerce kitap sergileniyor.

Fuarda stant açanlardan Uluslararası Türk Akademisi de Türk dünyasının şahsiyetleri ile tarihi hakkındaki yüzlerce özel yayınını kitapseverlerle buluşturdu.

Organizatör Farida Tobaşalova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın önde gelen yayınevi "Foliant" olarak bu yıl fuarı 5. kez düzenlediklerini söyledi.

Tobaşalova, "Amacımız, toplumda kitap okumayı yaygınlaştırmak. Ayrıca yerli ve yabancı yayınevlerini bir araya getirerek iş birliği imkanları yaratmak, sektördeki yenilikleri değerlendirmek ve bunları birbirimizle paylaşmak." dedi.

Fuarda Kazakistan'da yaklaşık 100 yıl önce Latin alfabesiyle basılan kitapların sergilendiğini aktaran Tobaşalova, matbaadan yeni çıkan kitapların da stantlarda yer aldığını ve kitapseverlere uygun fiyatlarla satıldığını belirtti.

Türkiye'den fuara katılan Mega Basım Şirketi Yurt Dışı Satış Müdürü Ferhat Çelik de söz konusu fuara her yıl katıldıklarını söyledi.

Çelik, firma olarak Kazakistan ile yakın iş birliği içinde olduklarını belirterek, "Kazakistanlı yayıncıların üst düzey, kaliteli hizmete ihtiyaçları oldukları zaman ilk geldikleri adres Türkiye matbaaları ve bizleriz. Onun için onlarla bir araya gelmek, yeni projeleri görüşmek ve yeni yaptığımız ürünleri burada tanıtmak istiyoruz." diye konuştu.

İlk gün ziyaretçilerden büyük ilgi gören fuar, 24 Nisan'a kadar devam edecek.

Kazakistan'da kitapseverler Avrasya Uluslararası Kitap Fuarı'nda buluştu
Kazakistan'da kitapseverler Avrasya Uluslararası Kitap Fuarı'nda buluştu
Kazakistan'da kitapseverler Avrasya Uluslararası Kitap Fuarı'nda buluştu
Kazakistan'da kitapseverler Avrasya Uluslararası Kitap Fuarı'nda buluştu

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Kazakistan, Türkiye, Avrasya, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazakistan'da kitapseverler Avrasya Uluslararası Kitap Fuarı'nda buluştu - Son Dakika


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