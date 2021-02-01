Kazakistan'da Kovid-19'a karşı aşılama başladı - Son Dakika

Kazakistan'da Kovid-19'a karşı aşılama başladı

01.02.2021 10:29
Kazakistan'da Kovid-19'a karşı aşılama başladı, System.String[]

NUR Kazakistan'da 18-65 yaş arası vatandaşlar için yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu aşılama başladı.

NUR Kazakistan'da 18-65 yaş arası vatandaşlar için yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu aşılama başladı.

Kovid-19'a karşı aşılama sürecinin 6 aşamada yürütüleceği ülkede ilk etapta 100 bin sağlık çalışanına aşı yapılması planlanıyor.

Başkent Nur Sultan'daki 5 klinikte sağlık çalışanları, Kovid-19'a karşı geliştirilen Rus aşısı Sputnik V (GamKovidVak) ile aşı olmaya başladı.

Kazakistan'ın Sıhhi Başhekimi Yerlan Kiyasov ve Sağlık Bakan Yardımcısı Ajar Ginyat, Nur Sultan'daki 6 numaralı Şehir Polikliniğinde virüse karşı aşı yaptırdı.

Kiyasov ve Ginyat, ilk olarak poliklinikte özel ayrılan odada ayrı ayrı muayene edildi ve toplu aşılamaya gönüllü olarak katıldıklarına dair formu doldurdu.

Ardından aşı yapılan odalara alınan Kiyasov ve Ginyat, kameralar önünde Kovid-19 aşısı oldu.

Yaklaşık 30 dakika özel bir bölümde doktor gözetiminde kalan Kiyasov ve Ginyat, daha sonra kendilerini bekleyen gazetecilere açıklamada bulundu.

Kazakistan Sıhhi Başhekimi Yerlan Kiyasov, aşı sonrası herhangi bir rahatsızlık hissetmediğini ve 21 gün sonra aşının ikinci dozunu yaptıracağını söyledi.

Ülke nüfusunun en az yarısından fazlasının aşılanması halinde normal yaşama dönmenin mümkün olduğunun altını çizen Kiyasov, "Toplumun yüzde 50'sinde virüse karşı bağışıklık kazanırsak, o zaman sıkı karantina veya kapanmalara tekrar başvurmadan normal hayatımıza dönebiliriz." dedi.

Kiyasov, yılın ikinci yarısından itibaren ABD'nin Pfizer aşısının tedarikinin de muhtemel olduğunu belirtti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Ajar Ginyat da "Aşı ilk koruyucudur. Bu nedenle, Kazakistan'ın aşıya erişen ilk ülkelerden biri olmasına sevinmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kazak hükümeti, ilk etapta Rusya'dan yaklaşık 20 bin doz Sputnik V aşısını sipariş ettiğini ancak daha sonraki aşamalarda ülkedeki Karagandı İlaç Kompleksinde üretilecek Rus aşısı Sputnik V'in kullanılacağını açıklamıştı.

İki aşamadan oluşan süreçte, aşının ilk etapta tek dozu (0,5 ml), 21 gün sonra da ikinci dozu (0,5 ml) uygulanan kişilere "Kovid-19 pasaportu" verilecek.

Yıl sonuna kadar 6 milyon kişiye aşı yapılması hedeflenen ülkede, şu an için sadece 18-65 yaş grubu vatandaşlar aşı yaptırabilecek.

Halihazırda üçüncü faz klinik deneylerinin yapıldığı yerli aşı adayı QazKovid nisan itibarıyla aşılama sürecine dahil edilecek.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1259 artarak 187 bin 970'e, virüsten ölenlerin sayısı ise 7 artarak 2 bin 556'ya çıktı.

Son 24 saatte virüsten iyileşenlerin sayısı ise 854 artışla 168 bin 768'e ulaştı.

Münir Karaloğlu, Kazakistan, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazakistan'da Kovid-19'a karşı aşılama başladı - Son Dakika


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