Kazakistan'da Kovid-19'a karşı önlemler artırılıyor - NUR - Son Dakika

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Kazakistan'da Kovid-19'a karşı önlemler artırılıyor - NUR
6 saat önce
Kentteki ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon yapılması Maske dağıtımı NUR SULTAN - Başkent Nur Sultan'da binaların dezenfeksiyon çalışmaları tüm hızıyla sürerken, gönüllüler ihtiyaç sahiplerine yüz maskeleri, ilaçlar ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri dağıtıyor.
Kentteki ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon yapılması
Maske dağıtımı NUR SULTAN - Başkent Nur Sultan'da binaların dezenfeksiyon çalışmaları tüm hızıyla sürerken, gönüllüler ihtiyaç sahiplerine yüz maskeleri, ilaçlar ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri dağıtıyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 08:24 Kaynak: AA
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