Kazakistan'da Kovid-19'a karşı önlemler artırılıyor - NUR - Son Dakika

Kentteki ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon yapılması

Maske dağıtımı NUR SULTAN - Başkent Nur Sultan'da binaların dezenfeksiyon çalışmaları tüm hızıyla sürerken, gönüllüler ihtiyaç sahiplerine yüz maskeleri, ilaçlar ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri dağıtıyor.