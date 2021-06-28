Kazakistan'da Kovid-19'a karşı tek doz aşı olan kişi sayısı 3 milyonu geçti - Son Dakika

NUR Kazakistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tek doz aşı olan kişi sayısının 3 milyonu geçtiği bildirildi.

Kazakistan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama sürecine ilişkin güncel verileri paylaştı.

Yaklaşık 19 milyon nüfuslu ülkede dün itibarıyla Kovid-19'a karşı tek doz aşı olan kişi sayısı 3 milyonu geçerken çift doz aşı olan kişi sayısı ise 2 milyona yaklaştı.

Kitlesel aşılamanın 1 Şubat'ta başladığı ülkede yıl sonuna kadar 10 milyon kişiye aşının tek dozunun uygulanması planlanıyor.

Son iki haftada günlük vaka sayısının 1000'lerin üzerine çıktığı Kazakistan'da Kovid-19'un "Delta" varyantının görülmesiyle aşılama kampanyasını hızlandırma faaliyetleri sürüyor.

Özellikle başkent Nur Sultan'da vatandaşları aşıya teşvik etmek amacıyla ev, araba ve çeşitli hediye çekilişleri düzenleniyor.

Kazakistan'da Kovid-19 ile mücadelede Rus aşısı Sputnik V, Çin aşıları Hayat-Vax ve Sinovac ile yerli aşı QazVak kullanılıyor.