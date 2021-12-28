Kazakistan'da Kovid-19 aşısı olmayanlara ek kısıtlamalar getirilmesi önerildi - Son Dakika

NUR Kazakistan'da gelecek aydan itibaren sağlık gerekçesi bulunmaksızın Kovid-19 aşısı olmayı reddeden vatandaşlara karşı sosyal alanlarda ek kısıtlamalar uygulanabilir.

Kazakistan Sağlık Bakanı Vekili Jandos Burkitbayev, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ülkedeki epidemiyolojik durumun kontrol altında olduğunu ancak son dönemde dünyada hızla yayılmaya başlayan Kovid-19'un Omicron varyantından endişe duyduklarını bildirdi.

Bakanlık olarak bunun için ek tedbirlerin getirilmesini önerdiklerini belirten Burkitbayev, "Alışveriş ve eğlence merkezlerine, kapalı pazar yerlerine, spor ve sağlık tesislerine, yoga, yüzme havuzu, sauna, banka ve posta şubeleri, halka kamu hizmeti sunma merkezlerine sadece Kovid-19'a karşı tam aşı olmuş 'yeşil' kategorideki kişilerin girişlerine izin verilmesini öneriyoruz." dedi.

Söz konusu yeni tedbirler, hükümetin Kovid-19 Komisyonu tarafından onaylanması halinde 5 Ocak 2022 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son haftalarda Kovid-19'a yakalanma oranı yüzde 32 azaldı.

Günlük vaka sayısının 500'ün altına indiği ülkede, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşısını yaptıranların sayısı da 8,5 milyona ulaştı.