Kazakistan'da Kovid-19 hasta sayısı düşüyor - Son Dakika

NUR Kazakistan Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, ülkede son 1 ayda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görülme sıklığının yüzde 20 azaldığını bildirdi.

Kazakistan Bakanlar Kurulu, bu hafta ülkenin epidemiyolojik durumu gündemi ile toplandı.

Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, kurulda verdiği raporda, Kovid-19 ile ilgili durumun istikrara kavuştuğunu belirterek "Geçtiğimiz hafta, ülkede tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı 4 bin kişi azaldı. Genel olarak, son 1 ayda Kovid-19'un görülme sıklığı yüzde 20 düştü." dedi.

Tsoy, hastanelerdeki doluluk oranının geçen aya kıyasla yüzde 8 azaldığını da aktardı.

-Ülkede nüfusun yüzde 20'si aşının ilk dozunu yaptırdı

Kovid-19'a karşı aşılama sürecine ilişkin de güncel bilgileri paylaşan Tsoy, "1 Şubat'tan bu yana Kovid-19'a karşı aşının ilk dozunu yaptıranların sayısı 2 milyonu geçerken, ikinci dozunu alanların sayısı da 950 bine yaklaştı. Böylece ülke nüfusunun yüzde 20'sine aşının ilk dozu uygulandı." ifadelerini kullandı.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 1558 artarak toplam 376 bin 572 oldu. Ülkede en yüksek günlük vaka sayısı Almatı ve Nur Sultan şehirlerinde tespit edildi.