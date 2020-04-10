Kazakistan'da Kovid-19 hastası kadın doğum yaptı - Son Dakika

NUR Kazakistan'da, hamileliği sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kadın, doğum yaptı.
Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kızılorda bölgesinde hastaneye kaldırılan hamile kadına ateşinin 38'e çıkması üzerine Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.
Kadının test sonuçlarının pozitif çıktığı ve doğum sancısının başladığı ifade edilen açıklamada, "Doğum sorunsuz geçti. Kadın tedavi için enfeksiyon hastanesine kaldırıldı." denildi.
Açıklamada, doğum sırasında koruyucu malzemeler kullanan sağlık personelinin, görevleri sona erdikten sonra 2 haftalık ev karantinasına gönderildikleri aktarıldı.
Bebeğin Kovid-19 test sonucu ise henüz açıklanmadı.
Kazakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 38 artarak 802'ye yükseldi, 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 9'a çıktı.