Kazakistan'da Kovid-19 nedeniyle bayram namazı cami avlularında kılındı - Son Dakika

NUR Kazakistan'da Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camilere akın etti.

Kazakistan'da bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bayram namazının sadece cami avlularında kılınmasına izin verildi.

Başkent Nur Sultan'da yüzlerce Müslüman soğuk havaya rağmen sabahın erken saatlerinde ülkenin en büyük camisi olan Hazret Sultan Camisi'ne akın etti.

İlk önce Kazakistan Başmüftüsü Naurızbay Taganulı'nın vaazını dinleyen vatandaşlar, daha sonra sosyal mesafe ve maske kuralı kapsamında cami avlusunda saf tutarak bayram namazlarını kıldı.

Avluda yer bulamayan vatandaşların ise cami etrafında seccadeleri üzerinde namaz kıldıkları görüldü.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Tokayev mesajında, "Manevi yenilenmeyi ve temizlenmeyi temsil eden bu kutsal bayram, tüm İslam dünyası için çok önemlidir. Ramazan Bayramı, her insanın yüreğine umut getirir, insanların hayırlı işler yapmasına ilham verir. Dolayısıyla halkımızın birliğini ve toplumdaki dayanışmasını güçlendirmeye yardımcı olur." ifadelerine yer verdi.