Kazakistan'da Kovid-19 nedeniyle WTO Bakanlar Konferansı iptal edildi - Son Dakika

Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleyici tedbirler kapsamında bu yıl Haziran ayında Nur Sultan'da yapılması planlanan Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Bakanlar Konferansı iptal edildi.

Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Berik Uali, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19'a ilişkin alınan önlemler kapsamında WTO Bakanlar Konferansı dahil dış siyasetle ilgili birtakım etkinliklerin iptal edildiğini söyledi.

Filipinler'de seyahat kısıtlamaları

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 12 milyon kişinin yaşadığı Metro Manila bölgesine yapılacak seyahatlerin ve bölgeden çıkışların en az 30 gün boyunca askıya alındığını duyurdu.

Duterte, yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde Metro Manila'ya seyahatlerin askıya alındığını, büyük organizasyonların da yapılmayacağını kaydetti.

Bugün Kovid 19 testi yaptıran Duterte, yurt dışı seyahatlerini de ertelemişti.

Filipinler'de şimdiye kadar toplam 52 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmiş, virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 128 bini geçti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iki hafta içinde, Çin dışında Kovid-19 vaka sayının 13 kat, etkilenen ülke sayısının da 3 kat artığını aktarmış ve Kovid-19 için bölgeler ve gruplar üstü, dünyayı saran salgın anlamına gelen "pandemi" kararını açıklamıştı.