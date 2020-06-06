Kazakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 12 bin 500'ü geçti - Son Dakika

NUR Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 199 artarak 12 bin 511 oldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısında artış yüzde 1,6 olarak gerçekleşti. Yeni vakaların yarısından fazlası Nur Sultan, Almatı şehri ve Karaganda şehirlerinde görüldü. Virüsten iyileşenlerin sayısı 297 artarak 6 bin 903'e çıkmasıyla toplam vakanın yarısından fazlası iyileşmiş oldu.

Mayıs ayı itibarıyla karantina tedbirlerinin aşamalı olarak gevşetildiği ülkede, kalabalık etkinlikler düzenlenmesine ilişkin yasak devam ediyor.

Salgınla mücadele kapsamında Nur Sultan'da arabadan inmeden Kovid-19'a test yaptırma imkanı sağlandı.

Şehirdeki bir AVM'nin park alanında oluşturulan merkezde, vatandaşlar yaklaşık 24 dolar ödeme yaparak yaptırdığı Kovid-19 test sonuçları 5 dakika sonra alabiliyor.

İlk vakanın 13 Mart'ta tespit edildiği 52 can kaybının olduğu Kazakistan'da yaklaşık 2,5 ay süren olağanüstü hal uygulaması, vaka artış oranının yüzde 5'in altına düşmesinden sonra aşamalı olarak gevşetilmişti.