Kazakistan'da kuraklık nedeniyle hayvan yemlerinin ihracatı yasaklandı - Son Dakika

NUR Kazakistan Tarım Bakanlığı, kuraklık nedeniyle saman, çavdar, çavdar tohumu, silaj ve yulaf gibi bazı hayvan yemlerinin ülkeden çıkarılmasını 6 aylığına yasakladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu kararın bu yaz ülkede yaşanan kuraklık nedeniyle yüzlerce hayvanın açlıktan telef olması sonucu alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Kazakistan'ın Ulusal Güvenliğine" ilişkin kanun gereği, ülkede saman, çavdar, çavdar tohumu, silaj ve yulaf gibi hayvan yemlerinin 6 ay süreyle ihracatına yasak getirildi." denildi.

Bu yaz kuraklık nedeniyle ülkenin Mangıstau ve Kızılorda eyaletlerinde besin bulamayan hayvanlar açlıktan telef olmuştu. Özellikle, Mangıstau eyaletinde çiftçilerin at ve develerini karton parçalarıyla beslemeleri sosyal medyada gündeme gelmişti. Bu olaylardan sonra Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Tarım Bakanı Saparhan Omarov'u görevden almıştı.