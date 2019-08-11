Son Dakika Haberleri: Kazakistan'da Kurban Bayramı kutlanıyor
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Kazakistan'da Kurban Bayramı kutlanıyor

1 saat önce

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Müslümanlar, bayram namazını kıldı.

Kazakistan'da Kurban Bayramı kutlanıyor, System.String[]
NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Müslümanlar, bayram namazını kıldı.
Bayram namazı şehrin 11 camisinde kılınırken binlerce Müslüman merkez cami Nur Astana'ya akın etti. Camiye sığmayanlar avluda saf tuttu. Cami avlusunda el güreşi, halter kaldırma ve çeşitli spor etkinlikleri düzenlendi.
Müslümanlar, namazın ardından hayvan pazarlarına gitti ve seçtikleri kurbanları belirlenen yerlerinde kesti, etleri yoksullara dağıttı.
"Bayramın halkımızın ruhani hayatında özel yeri var"
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, kutlama mesajında, Kurban Bayramı'nın iyimserlik bayramı olduğunu belirterek "Bu nedenle bu bayramın halkımızın ruhani hayatında özel yeri var." ifadesini kullandı. Tokayev, Müslüman toplumun, bayram günlerinde hayırlı işler yaptığını aktardı.
Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Baş Müftü Hacı Serikbay Oraz da tebrik mesajında, Kurban Bayramı'nın tüm Müslümanlar için özel bir bayram olduğunun altını çizerek, "Bayram günlerinde, akrabalar birbirlerine iyi dileklerini iletiyor, bu nedenle herkese huzur ve iyilik diliyorum. Müslüman bugün Allah'a kurban keserek iyi niyetini bildiriyor. Allah, dualarınızı ve kurbanlarınızı kabul etsin." değerlendirmesini yaptı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:42 Kaynak: AA
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