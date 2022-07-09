Kazakistan'da Kurban Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
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Kazakistan'da Kurban Bayramı kutlanıyor

09.07.2022 07:46
Kazakistan'da Kurban Bayramı kutlanıyor

NUR Kazakistan'da Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı cami avlularında geleneksel spor ve hayır etkinlikleriyle kutluyor.

NUR Kazakistan'da Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı cami avlularında geleneksel spor ve hayır etkinlikleriyle kutluyor.

Ülkede binlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için camilere akın etti.

Başkent Nur Sultan'da Müslümanlar, bayram namazı için Hazret Sultan Camii'nde saf tuttu.

Namaz sonrası birbirleriyle bayramlaşan vatandaşlar, daha sonra cami avlusunda düzenlenen geleneksel spor müsabakalarına katıldı.

Beyaz çadırda kurulan bayram sofrasında da geleneksel Kazak yemekleri ikram edildi. Ayrıca ihtiyaç sahibi aileler için hayır etkinliği düzenlendi.

Kazakistan Baş Müftüsü Naurızbay hacı Taganulı, burada, Kurban Bayramı'nın, şefkatin ve iyiliğin bayramı olduğunu belirterek, küsleri barışmaya, hayırseverleri ise muhtaç ailelerin yanında olmaya davet etti.

Taganulı, ayrıca dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların iki yıllık aradan sonra Hac ibadetini gerçekleştirdiği Mekke'de bulunan 4 bin Kazakistanlı hacı adayının dualarının kabul olmasını diledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de bayram dolayısıyla yayımladığı mesajında, Kurban Bayramı'nın toplum içinde manevi değerlerin, uyumun ve istikrarın güçlenmesinde özel rolüne işaret ederek "Bu mübarek gün de tüm dualarımız kabul olsun." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kazakistan'da Kurban Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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