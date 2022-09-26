Kazakistan'da Nazarbayev'in yeğeni 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Kazakistan'da Nazarbayev'in yeğeni 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı

26.09.2022 16:28
Kazakistan'da Nazarbayev'in yeğeni 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kazakistan'da kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in büyük yeğeni Kayrat Satıbaldıulı'nın zimmete para geçirme ve vergi kaçırma suçlarından 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Kazakistan'da kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in büyük yeğeni Kayrat Satıbaldıulı'nın zimmete para geçirme ve vergi kaçırma suçlarından 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Kazinform'un haberine göre, başkent Astana'da marttan bu yana süren Kayrat Satıbaldıulı davasında soruşturma tamamlandı ve hakim kararı açıklandı.

Buna göre, Satıbaldıulı, Kazakistan'ın en büyük telekomünikasyon şirketi KazakTelecom ile ilgili soruşturmada büyük miktarda zimmete para geçirme, vergi kaçırma ve kara para aklama gibi suçlardan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca, Satıbaldıulı'nın mülküne el konulmasına ve 10 yıl boyunca kamu hizmeti, Merkez Bankası dahil devlet payının yüzde 50'den fazla olduğu yetkili sermaye kuruluşlarında ve hissedarı devlet olan ulusal holding ve kalkınma kurumlarında görev almasının yasaklanmasına karar verildi.

Bu süre zarfında Satıbaldıulı, orta güvenlikli hapishanede tutulacak.

Kazakistan'ın Yolsuzlukla Mücadele Servisi, mart ayında KazakTelecom şirketinin en büyük hissedarlarından Kayrat Satıbaldıulı'nın özel uçakla Almatı'dan Dubai'ye giderken "yetkisini kötüye kullanarak zimmete para geçirme suçlamasıyla" yakalandığını ve gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in trafik kazasında hayatını kaybettiği kardeşi Satıbaldı Nazarbayev'in en büyük oğlu Kayrat Satıbaldıulı???????, farklı yıllarda ülkenin ulusal demir yolu şirketinde başkan yardımcısı olarak çalışmış ve güvenlik komitesinde görevler üstlenmişti.

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Kaynak: AA

Nursultan Nazarbayev, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan'da Nazarbayev'in yeğeni 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kazakistan'da Nazarbayev'in yeğeni 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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