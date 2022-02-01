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Kazakistan'da Meclis Başkanı Nigmatulin istifa etti - Son Dakika

Kazakistan'da Meclis Başkanı Nigmatulin istifa etti

01.02.2022 09:59
Kazakistan'da Meclis Başkanı Nigmatulin istifa etti

NUR Kazakistan'da Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin'in istifa ettiği bildirildi.

NUR Kazakistan'da Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin'in istifa ettiği bildirildi.

Kazakistan'da meclisin genel oturumunda, Meclis Başkanı Nigmatulin'in istifası üzerine yetkilerinin erken feshedilmesine ilişkin kararname onaylandı.

Buna göre, 10 yıldır Kazak Parlamentosunun alt kanadı olan Meclis'in başkanı Nigmatulin'in başkanlık görevi ile milletvekilliği de sonlandırıldı.

Nigmatulin, burada yaptığı konuşmada, Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Özellikle parlamentoda çıkarlarını temsil etmemize güvenen seçmenlerimize ve tabii ki bu üç dönem ortak çalışmalar yürüttüğümüz milletvekillerine şükranlarımı iletiyorum." dedi.

Yeni Meclis Başkanı Yerlan Koşanov oldu

Milletvekillerinin oy birliğiyle yeni Meclis Başkanı Yerlan Koşanov oldu. Koşanov, en son Kazakistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı olarak görev yapıyordu.

Kazakistan'da Meclis Başkanı Nigmatulin istifa etti

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazakistan'da Meclis Başkanı Nigmatulin istifa etti - Son Dakika


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