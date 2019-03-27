Kazakistan'da Mı-8 Tipi Helikopter Düştü: 13 Ölü
18 dakika önce
- Kazakistan İçişleri Bakanlığı, Kazakistan'ın Kızılorda şehrinde MI-8 tipi helikopterin düştüğünü duyurdu.
- Kazakistan İçişleri Bakanlığı
, Kazakistan'ın Kızılorda şehrinde MI-8 tipi helikopterin düştüğünü duyurdu. Savunma Bakanlığına ait, 13 kişiyi taşıyan helikopterin yerel saatle 17: 35'te düştüğü, helikopterin tamamen yandığı belirtildi. Bakanlık, helikopterin düşme nedeninin araştırıldığını duyurdu.
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev de sosyal medya hesabından gelişmeyi paylaşarak, kazadan kurtulan mürettebat olmadığını duyurdu.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:55 Kaynak: DHA
Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin Yerli Üretim Elektrikli Traktörünü Tanıttı
Yalova Belediyesi'nden Skandal! Bakanlığın Hibe Bisikletlerini 3 Yıl Depoda Saklamışlar
Bakan Çavuşoğlu,Küçük Çocuğun Söylediği Söz Sonrası Konuşmasını Yarıda Kesti
Fatih Portakal, 31 Mart Seçimlerinde Oy Vermeyeceği Partiyi Duyurdu