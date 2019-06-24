Son Dakika Haberleri: Kazakistan'da mühimmat deposunda patlama: 1 ölü
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Kazakistan'da mühimmat deposunda patlama: 1 ölü

1 saat önce

Kazakistan'da orduya ait bir mühimmat deposunda yaşanan patlamada 46 kişi yaralandı, bir kişi de hayatını kaybetti.

Kazakistan'da mühimmat deposunda patlama: 1 ölü, System.String[]
Kazakistan'da orduya ait bir mühimmat deposunda yaşanan patlamada 46 kişi yaralandı, bir kişi de hayatını kaybetti.

Kazakistan'ın Türkistan bölgesinde bulunan Arys kentinde bir askeri üsse ait mühimmat deposunda patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından depoda yangın çıktı. Çevrede yaşayanlar panik halinde olay yerinden kaçarken itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Bir kişinin hayatını kaybettiği olayda 5'i çocuk 46 kişi yaralanırken, patlama nedeniyle bölgede tren seferleri durduruldu.

Hükümet bölgede olağanüstü hal ilan ederken, bölgede yaşayan 45 bin kişi tahliye edildi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NURSULTAN
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:33 Kaynak: İHA
Kazakistan, 3. Sayfa
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