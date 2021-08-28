Kazakistan'da mühimmat deposundaki patlamalarda ölü sayısı 13'e yükseldi - Son Dakika

Kazakistan'da 26 Ağustos'ta mühimmat deposunda çıkan yangının ardından meydana gelen patlamalarda can kaybı 13'e yükselirken, 29 Ağustos Pazar günü için "ulusal yas" ilan edildi.

Kazakistan'ın güneyindeki Cambıl bölgesinin merkezi Taraz kenti yakınlarında bulunan bir mühimmat deposunda çıkan yangının ardından meydana gelen patlamaların bilançosu arttı. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, can kaybı sayısının 13'e yükseldiği bildirildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "trajik olay" nedeniyle 29 Ağustos'u ulusal yas günü ilan ettiğini duyurdu. Tokayev, "Hayatını kaybeden askerler ve kurtarma ekip üyeleri, gerçek kahramanlık ve cesaret gösterdi. Onlar sonsuza dek halkın anısında kalacaktır" ifadesini kullandı.

Yangının nedeni henüz bilinmiyor

Hayatını kaybedenler arasında askeri birlik, paramiliter güvenlik birimi ve askeri savcılık personellerinin bulunduğu belirtilmişti. Patlamalarda çoğu asker ve kurtarma ekip üyeleri olmak üzere toplam 88 kişi yaralanmıştı. Cumhurbaşkanı Tokayev,patlama sonuçlarının giderilmesi için Başbakan Yardımcısı Roman Sklyar'ın başkanlığında kurumlararası komisyon oluşturulması, Başsavcılığa ve İçişleri Bakanlığına ise patlamanın nedenlerinin ve suçluların tespit edilmesi için olayın kapsamlı bir şekilde araştırılması talimatını vermişti. - NURSULTAN