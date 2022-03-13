Kazakistan'da Nazarbayev'in yeğeni zimmetine para geçirmek şüphesiyle gözaltına alındı - Son Dakika
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Kazakistan'da Nazarbayev'in yeğeni zimmetine para geçirmek şüphesiyle gözaltına alındı

13.03.2022 17:58
Kazakistan'da Nazarbayev'in yeğeni zimmetine para geçirmek şüphesiyle gözaltına alındı

Kazakistan'da eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in büyük yeğeni Kayrat Satıbaldıulı'nın Kazaktelekom şirketine ait parayı zimmetine geçirmek şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Kazakistan'da eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in büyük yeğeni Kayrat Satıbaldıulı'nın Kazaktelekom şirketine ait parayı zimmetine geçirmek şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Kazakistan'da eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in büyük yeğeni Kayrat Satıbaldıulı'nın zimmetine para geçirmek şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Kazakistan Yolsuzlukla Mücadele Hizmetinden yapılan yazılı açıklamada, görevi kötüye kullanmak ve Kazaktelekom şirketine ait paraların zimmete geçirilmesi olaylarına ilişkin davayı soruşturdukları aktarılarak, "Bu belirtilen suçları işlediği şüphesiyle Kayrat Satıbaıldıulı gözaltına alındı" denildi.

Satıbaldıulı'nin devlet güvenliğini zedeleyen diğer suçlara karışıp karışmasının araştırıldığı ifade edilen açıklamada, soruşturmanın devam ettiği, kanun uyarınca soruşturmanın yararına olan diğer bilgilerin ifşaya edilemeyeceği kaydedildi.

Eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in yeğeni 51 yaşındaki Satıbaldıulı, Ulusal Güvenlik Komitesinde Departman Müdürü, ulusal petrol şirketi KazakhOil ve ulusal demiryolu şirketi Kazakhstan Temir Jolı'nda müdür yardımcısı görevlerinde bulundu.

Nazarbayev'in damatları istifa etmişti

Ocak ayında akaryakıt fiyatlarının protesto edilmesiyle çıkan olayların ardından bazı devlet kurumların yönetimleri görevlerinden alınmıştı. Nazarbayev'in ortanca kızı Dinara Kulibayeva'nın eşi olan iş adamı Timur Kulibayev, Ulusal Girişimciler Odası Atameken'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmişti.

Dariga Nazarbayeva'nın eşi Kayrat Şaripbayev'in, KazakGaz Ulusal Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa ettiği açıklanmıştı. Nazarbayev'in küçük kızı Aliya Nazarbayeva'nın eşi Dimaş Dosanov'un da ulusal petrol taşıyıcı şirketi KazTransOil'den istifa ettiği bildirilmişti.

Öte yandan Nazarbayev'in yeğeni Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Birinci Yardımcısı Samat Abiş görevden alınmıştı. Ülkeyi yaklaşık 30 yıl yöneten Nursultan Nazarbayev'in siyasi yetkileri kaldırılmıştı. - BİŞKEK

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Nursultan Nazarbayev, cumhurbaşkanı, Kazakistan, İstifa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazakistan'da Nazarbayev'in yeğeni zimmetine para geçirmek şüphesiyle gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kazakistan'da Nazarbayev'in yeğeni zimmetine para geçirmek şüphesiyle gözaltına alındı - Son Dakika
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