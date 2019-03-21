Kazakistan'da Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlanıyor

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Nevruz Bayramı çeşitli kültürel ve spor etkinlikleriyle kutlanıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Nevruz Bayramı çeşitli kültürel ve spor etkinlikleriyle kutlanıyor.



Astana sakinleri, sabah saatlerinden itibaren kültürel ve spor etkinliklerin yapıldığı açık ve kapalı alanlara akın ederken, ana etkinlik EXPO 2017 fuar alanında gerçekleşti.



Geleneksel çadırların kurulduğu bu alana geleneksel kıyafetleriyle gelenler, birbirlerinin Nevruz Bayramı'nı tebrik etti.



Bir etnik köy havasının oluşturulduğu alanda ülkede yaşayan etnik azınlıklar da milli kıyafetlerini ve yemek kültürünü sergiledi.



Burada ayrıca güreş, halter kaldırma, asık gibi geleneksel spor oyunları oynanırken, milli dans gösterileri yapıldı, şarkılar söylendi ve yemekler ikram edildi.



Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, nevruzun kutlandığı EXPO fuar alanını ziyaret ederek, halkın bayramını kutladı.



Kazakistan'da resmi tatil olan Nevruz Bayramı, 3 gün kutlanıyor.

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