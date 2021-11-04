Kazakistan'da nüfus kaybı yaşanan "tek sektörlü" şehirler yeniden canlandırılacak - Son Dakika

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede bulunan 27 "tek sektörlü" şehirde nüfus sayısının iki kat azaldığına dikkati çekerek, söz konusu kentleri kalkındırmaya yönelik yeni devlet politikası uygulayacaklarını bildirdi.

Tokayev, Ekibastuz kentine çalışma ziyareti sırasında ülkede tek bir sanayi sektörü etrafında kurulmuş şehirlerin gelişimine ilişkin toplantı düzenledi.

Kazakistan'da halihazırda 27 "tek sektörlü" şehrin bulunduğunu ve son yıllarda bu kentlerdeki nüfusun iki kat azaldığına dikkati çeken Tokayev, "Ülkedeki sanayi ürünlerinin yüzde 40'ı söz konusu kentlerde üretiliyor. Özellikle petrol ve gaz, metalürji, kimya ve enerji sanayilerinin büyük tesisleri bu şehirlerde yoğunlaşmış durumda." dedi.

Tokayev, ancak söz konusu şehirlerde sosyoekonomik olarak birtakım çözülmemiş sorunların olduğuna işaret ederek, "Bu kentlerin ekonomisinin çeşitlendirilmesi çok önemli." diye konuştu.

Bu amaçla hükümete "tek sektörlü" şehirlere yönelik devlet politikasını yeniden gözden geçirme talimatı veren Tokayev, bunun yanı sıra Jezkazgan ve Satpayev gibi tek sektörlü kentlerde bulunan bakır yataklarının işletme çalışmalarının hızlandırılmasını istedi.