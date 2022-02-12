Kazakistan'da ocak olaylarına yönelik 3 binden fazla ceza davası soruşturma aşamasında - Son Dakika

Kazakistan'da bu yıl ocakta meydana gelen olaylara yönelik 3 bin 24 ceza davasının soruşturma aşamasında olduğu bildirildi.

Kazakistan Güvenlik Konseyi, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in başkanlığında toplandı.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Tokayev'e ülkede ocak olaylarına ilişkin yürütülen araştırma faaliyetleri hakkında rapor sunan Başsavcı Gizat Nurdauletov, şu anda söz konusu olaylara yönelik 3 bin 24 ceza davasının soruşturma aşamasında olduğunu belirtti.

Nurdauletov, 177 dosyanın ayaklanma ve terör suçundan dolayı özel birim savcılarınca soruşturulduğunu ve 779 kişinin de gözaltında olduğunu kaydetti.

Avukatlar ile sivil aktivistler için tüm geçici gözaltı merkezlerine erişim izni verdiklerini dile getiren Nurdauletov, ayrıca yeterli suç delili olmayan 103 kişinin ise savcılıkça serbest bırakıldığını söyledi.

Tokayev, toplantı sonunda, ilgili devlet kurumlarına ocak olaylarının kapsamlı ve objektif bir şekilde soruşturulması, gözaltına alınanların haklarının korunması ve soruşturma süreci hakkında kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesi talimatı verdi.