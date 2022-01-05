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Kazakistan'da OHAL ilan edildi - Son Dakika

Kazakistan'da OHAL ilan edildi

05.01.2022 23:02
Kazakistan'da OHAL ilan edildi

Kazakistan'da akaryakıt zammı protestolarının çatışmalara dönüşmesi ve göstericilerin hükümet binalarını basmasının ardından ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Kazakistan'da akaryakıt zammı protestolarının çatışmalara dönüşmesi ve göstericilerin hükümet binalarını basmasının ardından ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki krizin aşılması konusunda Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünden (KGAÖ) yardım talep etti. Aralıksız süren protestolarda ise 8 kişinin hayatını kaybettiği, 317 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Kazakistan, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapılmasıyla sokaklara dökülen protestocuların hükümet binalarını basıp ateşe vermesinin ardından son yılların en büyük krizini yaşıyor. Zam protestolarının şiddet olaylarına dönüşmesiyle şu ana kadar başkent Nursultan, Mangistau ve Almatı'da geçerli olan olağanüstü hal (OHAL) uygulaması ülke geneline genişletildi. Akorda Sarayı Basın Servisi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ülke geneline OHAL ilan edilmesine ilişkin kararnameyi imzaladığını duyurdu. Tüm bölgelerde 5 Ocak akşamından itibaren 19 Ocak'a kadar olağanüstü hal uygulaması başlatıldı.

Tokayev, Kazakistan Güvenlik Konseyi Başkanlığını üstelendiğini duyurduğu konuşmasında, kitlesel protestoların arkasında dikkatlice düşünülmüş bir plana sahip, "finansal olarak motive edilmiş komplocular" olduğunu belirterek, "Bu nedenle cumhurbaşkanı olarak bugünden itibaren Güvenlik Konseyi Başkanı olarak mümkün olduğunca sert davranmayı planlıyorum" ifadelerini kullandı. "Ne olursa olsun başkentte bulunacağım" diyen Tokayev, "Kazakistan tarihindeki en kara günleri hep birlikte aşacağız" şeklinde konuştu. Tokayev, "Kazakistan'ın siyasi dönüşümü için yeni teklifler" sunacağına dair güvence verdi.

TOKAYEV, KGAÖ'DEN YARDIM İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Tokayev, televizyonda yayınlanan ikinci konuşmasında ise ülkedeki huzursuzluğu "terör tehdidi" olarak nitelendirerek, "Bu, devletin bütünlüğünü zedelemektir ve en önemlisi vatandaşlarımıza yönelik bir saldırıdır" ifadelerini kullandı. Tokayev, ülkedeki krizin aşılması konusunda Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne (KGAÖ) üye ülkelerinin liderlerinin Kazakistan'a yardım etmeleri için örgüte başvurduğunu duyurdu. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nde Ermenistan, Belarus, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan ve Kazakistan bulunuyor.

PROTESTOLARDA 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 317 KİŞİ YARALANDI

Kazakistan İçişleri Bakanlığına göre devam eden protestolarda 8 polis memuru ve Ulusal Muhafız askeri hayatını kaybetti, 317 kişi yaralandı. Vandalizm ve yağma eylemlerinin provokatörler tarafından organize edildiği belirtilerek, "Aşırı kalabalıklar tarafından yüzlerce kişi yaralandı" ifadeleri kullanıldı. Kazakistanlılara "provokasyonlara boyun eğmeme" çağrısında bulunuldu.

(Svetlana Kuzhakulova/İHA)

Kazakistan'da OHAL ilan edildi
Kazakistan'da OHAL ilan edildi
Kazakistan'da OHAL ilan edildi

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Kaynak: İHA

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