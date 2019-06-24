Kazakistan'da orduya ait depoda art arda patlama
1 saat önce
– Kazakistan'da orduya ait bir depoda art arda patlama meydana geldi ve patlamalar sonrası yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:35 Kaynak: DHA
– Kazakistan
'da orduya ait bir depoda art arda patlama meydana geldi ve patlamalar sonrası yangın çıktı.
Patlamalar, Kazakistan'ın Türkistan bölgesinde bulunan Arys şehrinde orduya ait bir depoda meydana geldi. Art arda patlama sesleri duyan bölge sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil yardım ekibi sevk edildi. Patlamaların çıkış nedeni henüz bilinmezken, patlamalar sonrası çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
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