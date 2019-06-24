Son Dakika Haberleri: Kazakistan'da orduya ait depoda art arda patlama
Son Dakika Dünya Haber

Kazakistan'da orduya ait depoda art arda patlama

1 saat önce

– Kazakistan'da orduya ait bir depoda art arda patlama meydana geldi ve patlamalar sonrası yangın çıktı.

Kazakistan'da orduya ait depoda art arda patlama, System.String[]
Kazakistan'da orduya ait bir depoda art arda patlama meydana geldi ve patlamalar sonrası yangın çıktı.
Patlamalar, Kazakistan'ın Türkistan bölgesinde bulunan Arys şehrinde orduya ait bir depoda meydana geldi. Art arda patlama sesleri duyan bölge sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil yardım ekibi sevk edildi. Patlamaların çıkış nedeni henüz bilinmezken, patlamalar sonrası çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:35 Kaynak: DHA
Kazakistan, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadıköy'de yangın: Anne baba öldü, engelli oğulları kurtarıldı Dünya basını İstanbul seçimini böyle duyurdu ABD Başkanı Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim'e 'çok güzel içerikli' mektup! "ABD İran'ın askeri sistemlerine siber saldırı düzenledi" iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 11:50:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazakistan'da orduya ait depoda art arda patlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]