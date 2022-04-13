Kazakistan'da oturma izni almak isteyen Rus vatandaşlarının sayısı arttı - Son Dakika
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Kazakistan'da oturma izni almak isteyen Rus vatandaşlarının sayısı arttı

13.04.2022 12:50
Kazakistan'da oturma izni almak isteyen Rus vatandaşlarının sayısı arttı

NUR Kazakistan İçişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Marat Kocayev, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre ülkede oturma izni almak için başvuran Rusya vatandaşlarının sayısının 2,5 kat arttığını bildirdi.

NUR Kazakistan İçişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Marat Kocayev, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre ülkede oturma izni almak için başvuran Rusya vatandaşlarının sayısının 2,5 kat arttığını bildirdi.

Kocayev, Meclis'in haftalık genel oturumunun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 2022'nin ilk üç ayında yaklaşık 1000 Rusya vatandaşının Kazakistan'da oturma izni almak için başvuru yaptığını söyledi.

Bu sayının bir önceki yılın aynı dönemine göre (350 ila 400 kişi) 2,5 kat arttığına dikkati çeken Kocayev, aynı zamanda 170 kişinin de vatandaşlık başvurusunda bulunduğunu kaydetti.

Marat Kocayev, şu anda ülkesinde 130 bin Rus vatandaşının bulunduğunu ve yaklaşık 10 bin kişinin de bireysel kimlik numarası için kayıt yaptırdığını belirterek "Bunun nedeni, Rusya'da finans kuruluşlarının çalışmalarının engellenmesidir." dedi.

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Süleyman Soylu, Kazakistan, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazakistan'da oturma izni almak isteyen Rus vatandaşlarının sayısı arttı - Son Dakika


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