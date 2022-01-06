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Kazakistan'da protestolar yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Kazakistan'da protestolar yaşamı olumsuz etkiliyor

06.01.2022 18:26
Kazakistan'da protestolar yaşamı olumsuz etkiliyor

Kazakistan'ın çeşitli bölgelerinde protesto eylemleri nedeniyle hayatı etkileyen sorunlar görülmeye başlandı.

Kazakistan'ın çeşitli bölgelerinde protesto eylemleri nedeniyle hayatı etkileyen sorunlar görülmeye başlandı.

Kazinform ajansına göre, Kazakistan Merkez Bankası Sözcüsü Oljas Ramazanov, ülkede ikinci kademe bankalar dahil olmak üzere tüm finans kuruluşlarının çalışmalarının ve Merkez Bankasının faaliyetlerinin, mevcut durum, internet kesintileri ve çalışanların güvenliği nedeniyle durdurulduğunu bildirdi.

Kazakistan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Berik Şolpankulov, internet erişiminin sağlanması ve ülkedeki durumun istikrara kavuşmasının ardından vatandaşlara finans hizmetlerinin yeniden sağlanacağını duyurdu.

Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası, protestolar nedeniyle ekonomik zararın 90 milyon doları aştığını belirtirken, sadece Almatı'da yağmalanan ticari işletmelerde bu zararın ilk belirlemelere göre 23 milyon dolar civarında olduğu ifade edildi.

Ülke genelinde gıda sıkıntısının başladığı, marketlerde unlu mamuller, süt ve süt ürünlerinin eksikliği konusunda şikayetler alındığı vurgulandı.

Ülkedeki olağanüstü hal (OHAL) nedeniyle Nur Sultan'da camiler de 19 Ocak'a kadar kapalı kalacak. Nur Sultan'da Hazret Sultan Camisi Başimamı Erbolat Yusipov, yaptığı açıklamada, bu süre içerisinde camilerde cemaat ile namaz kılınmayacağını ifade etti.

Almatı Polis Sözcüsü Saltanat Azirbek, şehirde düzenlenen operasyonlar nedeniyle vatandaşların sokağa çıkmamasını istedi.

Bir önceki gece aşırılıkçıların valilik ve polis binaları ile ilçe yönetim ve polis şubelerini ele geçirmeye çalıştığını belirten Azirbek, onlarca saldırganın etkisiz hale getirildiğini, kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Aktobe havaalanı tekrar çalışmaya başladı

Ülkenin batısındaki Aktobe şehrindeki havaalanının tekrar çalışmaya başladığı, burasının protestocuların elinden kurtarıldığı kaydedildi.

Daha önce Almatı, Aktobe ve Aktau havaalanlarının faaliyetlerini durdurduğu belirtilmişti.

KGAÖ askerleri ülkede kamu binalarını da koruyacak

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Stanislav Zasya, KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi başkanlığını yürüten Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.

Zasya, KGAÖ'nün Kazakistan'da durumun normalleşmesi için asker gönderme kararı çerçevesinde, bu ülkeye Rus ordusunun askerlerini göndermeye devam ettiğini kaydetti.

Zasya, KGAÖ barış gücünün önemli devlet ve askeri binalarını koruyacağını, ülkede durumun istikrara kavuşması ve hukuki düzene dönülmesi için yardım sağlayacağını ifade etti.

Diğer yandan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, dün gece boyunca KGAÖ üye ülkeleri liderleri ile Kazakistan'a asker gönderme konusunu müzakere ettiklerini duyurdu.

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Kaynak: AA

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